32 nye smittetilfelle i Drammen

26 av smittetilfella på onsdag er nærkontaktar av personar som tidlegare er stadfesta smitta, men for seks er smittevegen ukjend.

– Vi har no 75 smittetilfelle på to dagar. Dette er eitt tilfelle meir enn vi hadde dei to tidlegare vekene, så det er ingen tvil om at smittetrykket har gjort eit hopp i Drammen kommune, seier kommuneoverlege John David Johannessen i ei pressemelding.

Enkelte som får påvist smitte, held tilbake informasjon om kven dei har hatt kontakt med når smittesporingsteamet ringjer, ifølgje kommunelegen. Han uttrykkjer uro for at nokre innbyggjarar kanskje heller ikkje har overhalde smittevernreglane like godt som dei burde.

– Blir du smitta, har du ei plikt etter smittevernlova til å oppgi nærkontaktane dine, og det må du gjere, seier Johannessen.

Eitt av dei rapporterte tilfella onsdag har tilknyting til utbrotet ved Drammen sjukehus. Ein tilsett ved eit bufellesskap har fått påvist smitte. Det medfører karantene for ein bebuar og to tilsette, og ytterlegare smittesporing går føre seg. I tillegg er det stadfesta nye tilfelle i tilknyting til to barnehagar og ein skule.

