Agder Frp vil sameine liberalistiske og nasjonalkonservative verdiar

«Frp – også et nasjonalt konservativt parti», heiter resolusjonen som Agder Frp vedtok i helga. Den er no send til behandling i Framstegspartiets sentralstyre. I fylkesårsmøtet i helga stemde 14 av totalt 60 imot resolusjonen, skriv Klassekampen.

I resolusjonen står det mellom anna at konservative verdiar har lege bak Noregs avgjerder gjennom tidene, og at Noregs velstand er tufta på dette.

Omgrepet «nasjonalkonservativ» har vorte betent i Frp. Då tidlegare leiar av Oslo Frp Geir Ugland Jacobsen vart ekskludert frå partiet i desember, var ønsket hans om å dra partiet i ein nasjonalkonservativ retning noko av bakgrunnen.

Nestleiar Sylvi Listhaug sa då til VG at ho fekk frysningar av omgrepet, som minte henne om nasjonalsosialisme. Ho har seinare beklaga og sagt at det er rom for nasjonalkonservatisme i Frp.

Listhaug er ordknapp om Agder Frps resolusjon

– Dette skal behandlast i dei organa det er naturleg å behandle det i, og kva resolusjonar som kjem til landsmøtet, det står att å sjå, seier ho.

