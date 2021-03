Færre vart forkjølte – sal av nasespray sokk i fjor

innenriks

Sal av slimløysande og hostedempande middel vart redusert med 29 prosent, medan munnspray og sugetablettar mot sår hals gjekk ned med 37 prosent, ifølgje Folkehelseinstituttet.

– Nedgangen i salet tyder på at det har vore færre forkjølingar i 2020. Vi trur sosial distansering og betre hygienetiltak under koronapandemien er hovudårsaka til dette, seier seniorrådgivar Kristine Olsen ved FHIs avdeling for legemiddelstatistikk.

Nesten tre av fire nasesprayflasker blir selde i daglegvarebutikkar, medan resten kjem frå sal i apotek og bruk på institusjonar.

Folkehelseinstituttet publiserer kvart år tal over sal av reseptfrie legemiddel som kan seljast utanom apotek.

Sal av reisesjuketablettar sokk i fjor med 20 prosent frå året før. På grunn av reiserestriksjonar som vart innførte, er lågare sal ikkje overraskande, konstaterer FHI.

Sal av røykeavvenningsmiddel som nikotintyggjegummi og -plaster auka derimot med 11 prosent. Salet har vore aukande over tid. Årsaka kan vere at fleire sluttar å røykje eller at fleire brukar produkta over ein lengre periode enn tilrådd, ifølgje instituttet.

