FHI-rapport: Fleire blir smitta ved barnehageutbrot

innenriks

Folkehelseinstituttets rapport viser at smittenivået har auka i samfunnet sidan veke 6, og at auken har vore størst i aldersgruppene 16 til 19 år og 0 til 6 år.

For skulane har det ikkje vore ein auke i talet på utbrot per veke, personar smitta i utbrot på skular eller omfang av utbrota, medan det for barnehagar har vore ein statistisk signifikant auke i talet på personar smitta per veke i utbrot.

– Auken i barnehagar kan ha samanheng med meir utbreidd testing av barnehagebarn som blir sett i karantene. Tidlegare var tilrådinga berre karantene, og testing kunne vurderast, seier overlege Margrethe Greve-Isdahl i FHI i ei pressemelding.

FHI har sett på talet på utbrot i skular og barnehagar og storleiken på utbrota per veke frå og med veke 40 i 2020 til og med veke 8 i 2021.

– Det at det ikkje er observert ein auke i talet på utbrot i skular kan forklarast med at det òg var nokre større utbrot med tidlegare virusvariantar, særleg i november 2020, seier Greve-Isdahl.

