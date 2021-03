Fabrikk for produksjon av hydrogen-brenselceller blir etablert i Narvik

innenriks

Brenselcellene vil gjere at skip og andre tunge applikasjonar kan byte frå fossile drivstoff som tungolje og diesel til klimavennleg hydrogen. Det kan bidra til å kutte drivhusgassutsleppa til skipsfarten, skriv selskapet i ei pressemelding.

– Vi ønskjer å etablere eit kombinert innovasjonssenter og fabrikk i Narvik. Anlegget skal kunne produsere brenselceller med ein kapasitet på meir enn éin gigawatt per år, noko som svarer til fleire milliardar kroner i årleg omsetning, seier konsernsjef Tore Enger.

Selskapet fastslår at dei med etableringa i Narvik bidreg til realisering av ambisjonen til regjeringa om at Noreg skal ha ei heilskapleg verdikjede for utnytting av hydrogen som energiberar.

Teco 2030 har utspring i Teco Maritime Group, eit konsern som har levert teknologi og tenester til den globale shippingbransjen i over 25 år.

(©NPK)