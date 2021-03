Fellesforbundet gir 2,4 millionar i valstøtte – Raudt for første gong på lista

innenriks

Arbeidarpartiet får nesten 1,9 millionar kroner, medan SV og Senterpartiet får høvesvis 265.000 og 135.000, skriv FriFagbevegelse.

– Åtte års ørkenvandring er snart over, 189 dagar før valet er folk lei av Erna Solbergs regjering. Det ser bra ut for eit skifte no, men vi kan ikkje vere sikre, sa forbundsleiar Jørn Eggum på eit møte tysdag der pengestøtta vart vedteken.

Støtta til Raudt, som aldri før er gitt, har derimot ikkje full støtte i heile organisasjonen.

– Opphavleg støtta eg å gi pengar til Raudt, sjølv om det sat langt inne. Etter landsmøtet til partiet i helga har eg snudd, sa Roar Abrahamsen, som leiar den største avdelinga til forbundet, avdeling 5 i Bergen, då pengane skulle fordelast tysdag.

Abrahamsen peika mellom anna på Raudts vedtak om å seie nei til havvind.

(©NPK)