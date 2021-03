Kjipt vintervêr på Austlandet dei neste dagane – men vårleg til helga igjen

innenriks

– Vinteren kjem tilbake, og våren blir sett på pause eit par dagar. Men frå fredag vil vêret roe seg ned igjen, seier vakthavande meteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt.

Lengst nord i landet vil det bli finast vêr dei neste dagane. Det blir veldig kaldt med tosifra tal på minusgrader, men frålandsvind sørgjer for at det blir strålande sol.

Farevarsel

Frå Rogaland og langs kysten opp til Bodø vil vind skape utfordringar. Det er sendt ut farevarsel for kraftige vindkast til og med torsdag.

Det er eit lågtrykk i Atlanterhavet nær Island som gjer at det blir dårleg vêr i Sør-Noreg dei neste dagane.

Det er sendt ut eit farevarsel for store nedbørsmengder austafjells og i Rogaland som gjeld ut torsdag. Også på Vestlandet blir det regn, men det er ikkje sendt ut farevarsel.

– Det er litt lågare temperaturar austafjells enn i vest, så nedbøren vil komme som snø fleire stader, seier Sarchosidis.

Åtvarar bilistar på Austlandet

Sarchosidis åtvarar om at det kan bli utfordrande køyreforhold på Austlandet dei neste to dagane.

– Ein kan vente seg store problem i trafikken på grunn av nedbørsmengdene og snøen, som sikkert kjem overraskande på mange rundt Oslo-området, seier han.

Ein må òg rekne med snøfokk over fjellet som følgje av både nedbør og kraftig vind.

Temperaturen gjer at nedbøren vil komme som sludd mange stader. Ved kysten og lågare i landet vil nedbøren gå over til regn etter kvart.

Rolegare inn mot helga

Inn mot helga blir det roleg vêr over heile Noreg. Det blir litt regn i vest og litt snø i nord, men elles fint. Austafjells vil få periodar med sol igjen. I Midt-Noreg vil det òg variere litt, men periodar med sol også her.

Neste veke er tendensen framleis roleg vêr. Det vil liggje eit høgtrykk over Storbritannia som sørgjer for at det ikkje kjem nokon kraftige stormar inn mot Noreg. Det vil vere litt regn på Vestlandet og noko snø i nord, men Austlandet får truleg opphaldsvêr.

