innenriks

– I den eine bilen var det ei kvinne i slutten av 40-åra som var sjåfør, og i same bil var det to mindreårige jenter. Det vart raskt konstaterte at kvinna var omkommen. Begge jentene var skadde, og den eine vart erklært død på staden etter at det var freista hjarte/lungeredning, seier lensmann Øyvind Lorentzen i Alta lensmannsdistrikt i ei pressemelding.

I den andre bilen var det to menn tidleg i 20-åra. Dei har begge moderate skadar.

