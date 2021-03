Lillestrøm og Lørenskog vedtok endå strengare koronatiltak

innenriks

I Lørenskog vart tilrådinga frå kommunedirektøren einstemmig vedteken i eit formannskapsmøte onsdag ettermiddag, melder Romerikes Blad.

Tilrådinga gjekk ut på stopp i fritidsaktivitetar innandørs, at maks ti kan delta av gongen i fritidsaktivitetar utandørs for barn og unge, og dessutan forbod mot organiserte fritidsaktivitetar utandørs for vaksne. Frå før var det raudt nivå i skular og barnehagar.

I Lillestrøm var det foreslått å innføre dei same tiltaka som i nabokommunen. Også her vart innstillinga frå kommunedirektøren einstemmig vedteke.

Tiltaka vil gjelde fram til påske.

