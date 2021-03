Nav har varsla 200.000 arbeidssøkjarar om lovbrot

innenriks

Tidlegare denne veka varsla Nav i eit brev om at dei automatisk, utan lovheimel, har gjort alle CV-ar på arbeidsplassen.no – ein møtestad for jobbsøkjarar og arbeidsgivarar – tilgjengeleg for arbeidsgivarar, skriv Romerikes Blad.

– Vi jobbar med å analysere kven som kan ha vore ramma sidan arbeidsplassen.no vart lansert i 2019. Vi har så langt varsla over 200.000 arbeidssøkjarar som var under arbeidsretta oppfølging om saka, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i Nav til avisa.

Då det vart konkludert med at Nav ikkje hadde lovheimel for å gjere registrerte CV-ar tilgjengeleg for innlogga arbeidsgivarar på arbeidsplassen.no, stengde dei mellom anna denne tilgangen og melde avviket til Datatilsynet.

I brevet som Nav har sendt ut, står det mellom anna:

«Arbeidsgiveren har fått tilgang til opplysninger som du har gitt i din CV. Eksempler på dette er opplysninger som navn, bosted, fødselsdato, telefonnummer, epostadresse, utdanning, arbeidserfaring, annen erfaring, kurs, førerkort, tilgang på kjøretøy, godkjenninger (sertifiseringer og lignende), språk, ditt sammendrag, oppgitte kompetanser og dine jobbønsker».

Arbeids- og velferdsdirektør Holte beklagar overfor dei ramma, skriv Romerikes Blad.

