innenriks

– Ifølgje EU-kommisjonen skal desse dosane bli fordelte mellom landa etter folketal på vanleg måte. For Noreg inneber dette at vi får over 40.000 vaksinedosar ekstra i siste halvdel av mars. Det er veldig gode nyheiter, seier statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) til avisa.

(©NPK)