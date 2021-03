Ny dag med oppgang på Oslo Børs

innenriks

Teknologiselskapet Next Biometrics gjorde eit byks på 59,34 prosent då nyheita om eit samarbeid med eit europeisk selskap kom onsdag. Sensorprodusenten vart den suverene vinnaren på ein positiv børs der det vart handla aksjar for 7 milliardar kroner.

Etter fleire dagar med nedgang snudde òg utviklinga for Equinor som gjekk fram 1,98 prosent. Motsett veg gjekk det for hydrogenselskapet Nel, som etter fleire dagar med oppgang gjekk 2,79 prosent tilbake. Også for solenergiselskapet Scatec, som var den soleklare børsvinnaren på tysdag, gjekk det tilbake med 2,82 prosent.

For dei store selskapa på Oslo Børs som DNB, Norsk Hydro og Telenor vart onsdagen ein opptur. DNB gjekk fram 1,53 prosent, Norsk Hydro la på seg 4,81 prosent og Telenor gjekk fram 2,29 prosent.

Dei fleste oppdrettsselskapa på Oslo Børs enda med tilbakegang etter at Veterinærinstituttet tidlegare på dagen la fram den årlege fiskehelserapporten, der det kjem fram at utfordringane innan velferd og sjukdom hos oppdrettslaks ikkje har betra seg. Oppdrettskjempa Mowi gjekk tilbake med 1,52 prosent, Salmar fall 0,84 prosent og Lerøy enda med ein nedgang på 0,46 prosent.

Oljeprisen gjekk onsdag ettermiddag ned med 0,82 prosent og eit fat nordsjøolje vart omsett for 68,88 dollar.

På børsane i Europa gjekk det både opp ned onsdag. FTSE-indeksen i London gjekk så vidt ned med 0,07 prosent medan DAX 30-indeksen i Frankfurt gjekk 0,71 opp. CAC 40-indeksen i Paris steig mest med ein oppgang på 1,11 prosent.

(©NPK)