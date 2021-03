Over 11.000 lærarar har søkt vidareutdanning

innenriks

Framleis manglar 21.000 lærarar i grunnskulen tilstrekkeleg kompetanse i faga norsk, matematikk og engelsk i grunnskulen. Innan 2025 må alle lærarar som underviser i desse faga ha nok fordjuping i desse faga og dei siste åra er 40.000 lærarar blitt tilbodne vidareutdanning.

Tal frå Utdanningsdirektoratet viser at 11.000 lærarar har søkt om vidareutdanning i år. I alt hadde 1.877 lærarar søkte om vidareutdanning i matematikk, 1.656 i engelsk og 1.509 i norsk då søknadsfristen gjekk ut 1. mars.

No ber kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) skuleeigarane om å godkjenne søknadene slik at dei går vidare til opptak. Ho ber òg kommunane prioritere dei som ikkje oppfyller krava som må vere oppfylt frå 2025.

– Mange lærarar har stått på for elevane, og gjort ein formidabel jobb under koronakrisa. Derfor gler det meg ekstra mykje at mange òg ser framover og søkjer om vidareutdanning, seier Guri Melby i ei pressemelding.

Også i andre fag i skulen er det mangel på lærarar med fordjuping, særleg innanfor faga mat og helse og kroppsøving.

Lærarar kan ta vidareutdanning i alle fag. I alt 1.370 lærarar hadde søkt om etterutdanning innan digital kompetanse og programmering. Nesten like mange over 1.000 har søkt om å få studere spesialpedagogikk.

