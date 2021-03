Røde Kors: Korona har gitt største humanitære tilbakeslag i Noreg sidan krigen

innenriks

Organisasjonen peikar på at det har komme mange enkeltståande rapportar, men at ingen førebels har vurdert dei menneskelege konsekvensane samla.

Røde Kors har no sett på sekundæreffekter av pandemien, som nedstengingar og store endringar i samfunnet.

– Det er ingen tvil om at dette no er ei av dei største humanitære utfordringane vi som samfunn har stått overfor i generasjonen vår. Denne rapporten slår ettertrykkjeleg fast at pandemien har forsterka forskjellar og lagt grunnlaget for meir varige forskjellar og utanforskap i samfunnet vårt, seier generalsekretær Bernt Apeland.

(©NPK)