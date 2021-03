Senterpartiet vil behalde norske forbrukslånsbankar

innenriks

Torsdag la den svenske forbrukslånsbanken Nordax inn eit bod på konkurrenten sin Bank Norwegian. Dersom ein bodgivar får napp, vil Bank Norwegian vere den tredje forbrukslånsbanken som forsvinn ut av Noreg.

Senterpartiets Geir Pollestad, leiar for næringskomiteen på Stortinget, meiner det er problematisk med særnorske strenge kapitalkrav og ønskjer at forbrukslånsbankane blir verande i Noreg, skriv Finansavisen.

– Vi er generelt skeptiske til at ting og eigarskap blir flytta ut av Noreg og Senterpartiet ønskjer å ha rammevilkår for finansinstitusjonar som gjer at dei er i Noreg. Dersom ein har særnorske strenge kapitalkrav for forbrukslånsbankane og einaste løysinga er at eigarskapen blir flytta utanlands, har ein eigentleg ikkje oppnådd noko som helsa, seier Pollestad til avisa.

Pollestad meiner det er viktig å sørgje for at rammevilkåra for å ha finansinstitusjonar i Noreg er konkurransedyktige.

– Vi må ta ein fot i bakken og sjå om det norske regelverket er godt nok, og at det ikkje bidreg til at eigarskapen til finansinstitusjonane blir flytta ut av landet, seier Pollestad.

(©NPK)