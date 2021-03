Stortinget utsett for nytt IT-angrep – data henta ut

innenriks

Stortinget kjenner enno ikkje det fulle omfanget av angrepet, men har fått stadfesta at data er henta ut, opplyser dei i ei pressemelding.

– Trusselbiletet er i rask endring og er stadig meir krevjande. Angrepet vi står overfor viser at IT-angrep i verste fall kan få alvorlege konsekvensar for demokratiske prosessar, seier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Analysearbeidet går framleis føre seg, og Stortinget opplyser at angrepet blir knytt til utnytting av Microsofts program.

– Vi veit at data er henta ut, men vi har enno ikkje full oversikt over situasjonen. Vi har sett i verk omfattande tiltak og kan ikkje sjå bort frå at det vil setjast i verk ytterlegare. Arbeidet skjer i samarbeid med tryggingsstyresmaktene. Situasjonen er for tida uavklart, og vi kjenner ikkje det fulle skadepotensialet, seier Andreassen.

Saka er meld, og vidare etterforsking er overlaten til politiet. Det kan førebels ikkje knytast samanheng mellom dette angrepet og det som Stortinget var utsett for hausten 2020.

Nasjonalt tryggingsorgan bad tidlegare i mars alle brukarar om å oppdatere Microsoft Exchange. Fleire tusen selskap og styresmakter har vorte ramma av cyberangrep mot Microsoft Exchange, ifølgje Reuters.

(©NPK)