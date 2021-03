Stortinget vil invitere Frode Berg til lukka høyring

innenriks

Ein særskild komité er nedsett for å behandle saka, og komiteen møtte onsdag leiarane i EOS-utvalet, skriv avisa.

– Vi har hatt ein grundig gjennomgang av saka som eg ikkje kan seie noko om, seier komitéleiar Dag Terje Andersen (Ap).

Komiteen kjem til å be Stortingets presidentskap om å be Forsvarsdepartementet om at Berg sjølv får innsyn i dokumentet.

– Vi ønskjer å ha han inn til høyring. Når folk skal på høyring, så bør dei ha hatt moglegheit til å lese dokumentet dei skal på høyring om, seier Andersen.

EOS-utvalet er Stortingets kontrollutval for etterretnings-, overvakings- og tryggingstenestene i Noreg. Utvalet har på eige initiativ undersøkt Frode Berg-saka. Men rapporten er gradert, og forvaltninga nektar utvalet å offentleggjere alle opplysningane i han.

