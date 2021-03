– Kan ikkje be ein million allergikarar ta koronatest

innenriks

Ser ein på Noregs astma- og allergiforbunds (NAAF) pollenvarsel onsdag, er det beskjeden spreiing av or- og hasselpollen på det sentrale Austlandet, og dessutan moderat spreiing av orpollen og beskjeden spreiing av hasselpollen i Møre og Romsdal og Trøndelag. Andre kategoriar som bjørkepollen og graspollen er i vente i april, mai og juni.

For nesten éin av fem nordmenn fører dei neste månadene med seg varierande grad av tett nase, rennande auge og andre kroppslege plager. Samtidig gjennomgår landet framleis koronapandemien, som fører med seg ei rekkje symptom sentrert rundt luftvegane. Seniorrådgivar Anna Bistrup i NAAF har forståing for at folk kan synast det er forvirrande.

– Det er jo mykje som liknar. Det kan til forveksling vere like symptom for pollenallergi og koronavirus og andre luftvegsinfeksjonar, seier ho.

Likevel er det mykje ein kan bruke for å skilje dei. Allergi fører ikkje med seg feber, og sjeldan tap av lukt- og smakssans som er knytt til koronaviruset.

– Er ein sjuk, har ein oftare symptom som sår hals, muskelverk, slappheit, hovudverk, tungpust og mykje hoste. Det kan òg oppstå ved allergi, men mykje sjeldnare, seier Bistrup.

Samtidig liknar allergisymptom som tett og kløande nase og lett hoste framleis på forkjølingssymptom. Er ein forkjølt, er hovudregelen framleis at ein skal teste seg for koronaviruset.

Kan ikkje be alle teste seg

– Det er alltid betre å vere på den sikre sida, særleg med dei meir smittsame variantane som herjar no. Er ein usikker, så skal ein følgje FHIs råd.

Bistrup ser likevel problemet.

– Ein kan ikkje oppmode ein million allergikarar til å ta koronatest.

Hennar første råd er at allergikarane tek allergimedisinar. Dei vil motverke symptoma dersom dei kjem av allergi, men ikkje dersom dei kjem av koronavirus. I tillegg går forkjølingssymptom over raskare enn allergi. Mest av alt meiner Bistrup at pollenallergikarar sjølv må ta ansvar for eigen sjukdom.

– Eg vil gjerne komme med ein påstand om at dei aller fleste allergikarane kjenner allergien sin godt og veit kva som gjeld, seier ho.

Allergirådgivaren ber folk ta antihistamin i sesongen for pollentypane ein er allergisk mot, ha god kontroll over symptoma og allmenntilstanden, og sjekke pollenvarselet jamleg sidan dette endrar seg frå dag til dag. Ho trur ikkje det er fare for at pollenallergikarar vil feiltolke koronavirus som allergisymptom.

– Vi har erfaringar frå ein pollensesong allereie. Nordmenn er flinke til å følgje dei råda som gjeld, og det klare inntrykket mitt er at allergikarar er veldig samvitsfulle, seier Bistrup.

Men ho legg til at det er stor forståing for at dette kan opplevast som ekstra utfordrande denne våren.

Studie peikar på mogleg samanheng

Bistrup presiserer òg at det ikkje er noko som tilseier at pollenallergikarar ikkje kan ta koronavaksine. FHI har klare retningslinjer for korleis ein skal handtere allergikarar i denne prosessen.

Enkelte forskarar meiner dei har funne moglege samband mellom pollen og koronaviruset. I ein studie frå Technische Universität München (TUM) har tyske forskarar funne ut at det kan vere ein samanheng mellom mykje spreiing av pollen i eit område og høg førekomst av covid-19. Studien viser at det i gjennomsnitt er fire prosent fleire koronatilfelle når pollenspreiinga aukar med 100 per kubikkmeter – dersom det ikkje er lokal nedstenging i eit område.

Forskarane seier likevel at dette ikkje er alarmerande. Auken vart halvert dersom innbyggjarane i området heldt seg heime, og det er ingen bevis for at pollenkorn i seg sjølv bidreg til spreiinga av koronaviruset.

Studien samla inn data frå 31 land på fem ulike kontinent.

