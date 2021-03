Ap og SV vurderer å krevje kvinnedel også i styra til aksjeselskap

innenriks

Store samvirke og allmennaksjeselskap (ASA) er etter lova plikta til å ha kjønnsbalanse i styret, der det ikkje kan vere lågare enn 40 prosent av eit kjønn, skriv Nationen.

Slike krav gjeld ikkje styra i vanlege aksjeselskap, noko verken SV eller Ap ser bort frå kan bli innført.

Ifølgje Nationen er berre ein firedel av styremedlemmene kvinner i dei største aksjeselskapa i mat- og landbruksbransjen. Berre i tre selskap – Findus, Norsk Kylling og Orkla Foods – er kvinnerepresentasjonen i styra over 40 prosent.

Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV er ikkje framand for å tenkje at det burde vore eit krav og seier det er noko SV vil vurdere, medan Aps næringspolitiske talsperson, Terje Aasland, meiner tala er nedslåande og at debatten om dette må takast.

Frps næringspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad avviser fullstendig tanken, og er imot verkemiddel som tvang og kvotering.

(©NPK)