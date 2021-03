AstraZeneca-dosar som allereie er sendt ut skal lagrast lokalt

innenriks

Norske helsestyresmakter valde torsdag å setje bruken av AstraZeneca-vaksinen på pause fram til Det europeiske legemiddelverket har fått granska mistanken om at den kan føre til blodpropp.

– I Noreg er det så langt vaksinert 121.820 personar med AstraZeneca. Denne pausen inneber at vi stansar utsending av AstraZeneca-vaksinar inntil vidare. Dei dosane som er sende ut, blir lagra forskriftsmessig på staden, seier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

Han påpeikar at AstraZeneca allereie hadde varsla forseinkingar i leveransane dei neste vekene, men at denne pausen kan føre til at vaksinasjonsprogrammet blir noko forseinka.

