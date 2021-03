Avsluttar redningsaksjon etter sakna fiskar i Øygarden

innenriks

– Søket etter sakna er no avslutta som redningsaksjon. Det har vore eit stort søk med bistand frå fly, helikopter, båtar, nødetatar og frivillige mannskap på land. Politi tek over den vidare oppfølginga, skriv Hovudredningssentralen for Sør-Noreg torsdag kveld.

Mannen vart meld sakna av familien då han ikkje kom tilbake etter at han drog ut frå Blomvågen for å trekkje garn onsdag morgon. Han drog i ein 24-fots båt rundt klokka 7 og vart meldt sakna av familien rundt klokka 10.40, og då vart òg leiteaksjonen sett i verk.

Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Sivilforsvaret har òg bidrege i redningsaksjonen i eit område med mange holmar og skjer, og det har vore dårleg vêr med høg sjø.

– Redningsaksjonen etter mannen som i går vart meld sakna etter fisketur med båten sin, er no avslutta, dessverre utan resultat. Det har vore søkt med frivillige og profesjonelle ressursar på sjøen, i lufta og langs land. Takk til alle som har bidrege, skriv Vest politidistrikt torsdag kveld.

(©NPK)