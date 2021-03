Dominic Raab trur på vinn – vinn med Noreg

innenriks

– Forhandlarar vil alltid kjøpslå. Det er det dei får betalt for, seier Dominic Raab til NTB.

Han var torsdag på besøk i Oslo, og forhandlingane om ein ny frihandelsavtale etter brexit stod høgt på dagsordenen i møta med utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Forhandlingane er no i sluttfasen, og Raab innrømmer overfor NTB at jordbruk og fiskeri er politisk sensitive sektorar for britane.

– Men utgangspunktet mitt er at vi har ei storarta moglegheit her for ein vinn-vinn-avtale, seier han.

Noreg forhandlar saman med EØS-partnarane Island og Liechtenstein, og i sine innleiande merknader på ein pressekonferanse saman med Eriksen Søreide sa Raab at han synest forhandlingane går bra, sjølv om nokre spørsmål er vanskelege.

Det er framleis uklart kor raskt avtalen kan komme på plass.

Noregs mål er å få den vedteken i Stortinget før valet i haust, men tida er knapp. Ikkje berre må sjølve semja landast, men i tillegg vil det normalt vere behov for ein grundig teknisk-juridisk gjennomgang av teksten før han blir lagd fram for Stortinget.

