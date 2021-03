FHI: I dialog med Legemiddelverket for å avklare AstraZeneca-situasjonen

innenriks

– FHI er i dialog med Legemiddelverket for å avklare situasjonen og kjem tilbake når vi har meir informasjon, skriv FHI på Twitter.

Danske helsestyresmakter har varsla at dei stansar bruken av den britiskutvikla vaksinen for å vere føre var etter å ha fått meldingar om at den kan føre til dødelege blodproppar.

Det er ikkje påvist at det er ein samanheng mellom vaksinane og tilfelle av blodpropp, men Danmark stansar bruken fram til dette er avklart, skriv helseminister Magnus Heunicke på Twitter.

