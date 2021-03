innenriks

Smittetala i Lier aukar dramatisk. Torsdag vart det meldt om 14 nye smitta i kommunen. Hegg skule er plassert på raudt nivå, og torsdag vart elevane sende heim.

Onsdag varsla kommunedirektøren forslag om innstrammingar i dei lokale koronareglane før møtet i formannskapet torsdag kveld klokka 18.

Forslaga kjem etter tilråding frå kommuneoverlege Ingrid Bjerring, som onsdag uttalte at det er behov for eit krafttak til over påske.

