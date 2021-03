Høie: Viktig å undersøkje AstraZeneca-saka nøye

innenriks

Etter at Danmark torsdag slapp sjokkbeskjeden om at dei stansar bruken av denne vaksinen, gjorde Noreg det same. Det europeiske legemiddelverket skal undersøkje mistanken om dødelege biverknader.

– Det er for tidleg å seie noko om kva følgjer dette vil få for framdrifta i vaksinasjonsprogrammet, det vil vi komme tilbake til. Det viktigaste no er at dette blir undersøkt nøye, seier helseminister Høie til NTB.

– Det er svært viktig for oss å vere opne om moglege biverknader ved vaksinasjonen. Vi har gode system for å overvake og vurdere biverknader i Noreg og Europa, og dette viser at overvakingssystema fungerer, seier Høie.

