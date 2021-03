Ingen Svinesund-sjampis når bompengane forsvinn

innenriks

Berre styreleiaren i bompengeselskapet, Arne Øren, aktar å stille opp ved den gamle brua for å la seg intervjue om den etterlengta hendinga.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) signerte avslutningsavtalen med Sverige allereie 19. februar og nøyer seg med ei skriftleg helsing:

– Vi skulle gjerne ha markert at eit godt samarbeid med svenskane no blir avslutta. Med auka smitte og strenge restriksjonar blir ikkje det mogleg no. Når denne pandemien er over, vil det vere gratis å køyre til og frå Sverige over Svinesund. Det er bra for både folk og næringsliv, seier han.

(©NPK)