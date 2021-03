Legemiddelverket ser etter spor av blodpropp i alle meldingar om biverknader

innenriks

Fagdirektør Steinar Madsen seier til NTB at det er viktig å hugse på at blodpropp er ein svært sjeldan biverknad som ein enno ikkje kan fastslå at hengjar saman med vaksinasjonen. Likevel stansar Noreg bruken av AstraZeneca-vaksinen fram til dette er avklart.

– Vi skal gå gjennom alle biverknadsmeldingar som kan ha med blodpropp å gjere, seier Madsen.

Han legg til at det førebels ikkje ser ut til at det er fleire tilfelle av blodpropp i befolkninga som er vaksinert enn blant folk som ikkje er det.

– Men vi ser òg på enkeltpasientar for å sjå om det er forhold som gjer at dei kan ha større risiko, seier Madsen.

Han reknar med å få fleire detaljar frå danske styresmakter om kvifor dei mistenkjer at vaksinen kan føre til blodpropp.

