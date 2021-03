NHO-rapport: Bedrifter slit med å rekruttere kvalifiserte folk

innenriks

Udekt kompetansebehov er på nivå med dei tidlegare åra, men marginalt lågare enn dei to tidlegare åra. Rapporten påpeikar at NHO-bedriftene jamt over har større problem å finne riktig kompetanse enn arbeidslivet elles.

I tillegg er det framleis ein stabil etterspurnad etter yrkesfag, fagskuleutdanning og ingeniørutdanna.

Dei fagområda som er mest etterspurde av bedriftene, er handverksfag (48 prosent), ingeniør og tekniske fag (40 prosent) og dessutan samfunnsfag, juridiske fag og administrative fag (30 prosent). Delen bedrifter som etterspør bachelor- og mastergradsutdanna, har derimot falle med fire og to prosentpoeng sidan 2019.

NHO Reiseliv er den landsforeininga kor manglande kompetanse har fått dei størst konsekvensane, kjem det fram i rapporten.

Forskjell i distrikta

Størst behov har det likevel vore etter elektroingeniørar, maskiningeniørar, byggingeniørar, dataingeniørar og dessutan folk med IKT-kompetanse. Om lag halvparten av bedriftene vektlegg at dei vil ha behov for fagskuleutdanna.

Kompetansebehovet er meir bestemt av bransjetilhøyrselen til bedriftene enn kvar i landet dei er.

Likevel er det nokre forskjellar: Bedriftene frå Vestlandet, Trøndelag og heile Nord-Noreg ser ut til å ha eit større udekt kompetansebehov enn det sentrale Austlandet, Agder og Rogaland. Regionane med størst del bedrifter med udekt kompetansebehov er Arktis, Møre og Romsdal, Nordland og Trøndelag.

Etterspurnad under koronapandemien

At bedriftene melder om ein etterspurnad etter kompetanse på omtrent på same nivå i år som tidlegare år, kan verke noko overraskande då samfunnet i periodar har vore meir eller mindre nedstengt som følgje av koronapandemien, skriv NHO.

Ei mogleg forklaring på at fleire bedrifter har udekt kompetanse også i nedgangstider kan vere at store omstillingar krev høgare eller annan kompetanse i bedrifta, forklarer dei. I tillegg vil ein stor del av bedriftene heve kompetansen blant det eksisterande personalet.

Trass dette, forventar 1/3 av NHO-bedriftene at dei har fleire tilsette neste år enn i dag, medan cirka 6 av 10 forventar det same talet som i dag. Berre ni prosent forventar færre tilsette.

NHOs kompetansebarometer 2020 er ei årleg kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter. Den er basert på undersøkingar som er gjennomførte av Nifu. 5547 bedrifter har svart på undersøkinga.

(©NPK)