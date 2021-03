No kan det komme helseåtvaringar på øl, vin og sprit

innenriks

– Det er ikkje eit skarpt skilje mellom bruk og skadeleg bruk av alkohol, og dette har vi eit ansvar for å formidle. Vi vil derfor foreslå å innføre krav til åtvaringsmerking på alkoholhaldig drikke i Noreg, seier helseminister Bent Høie (H).

Torsdag vart den nasjonale alkoholstrategien for perioden 2021 til 2025 lagt fram.

Her følgjer regjeringa opp Stortingets vedtak frå november 2018 der det vart fleirtal for Ap, Sp og KrFs forslag om å innføre merking av alkoholhaldig drikke med helseåtvaringar om alkoholbruk under graviditet og i samband med køyring.

Høgre, Frp og Venstre stemde mot forslaget den gongen.

Avhengig av EØS

– Regjeringa ser på at åtvaringsmerking av alkoholhaldig drikke kan auke kunnskapen til befolkninga om risiko ved alkoholbruk, seier Høie

I strategien blir det presisert at innføringa av ei merking er avhengig av EØS-rettslege krav. Samtidig går det også føre seg ein diskusjon i EU om innføring av obligatorisk merking. Dersom det blir felles reglar i EØS-systemet, vil det gjere at ein unngår problem med særnorske krav som fråvik frå EØS-retten.

Fastlegane kan få nøkkelrolle

I strategien blir det òg lagt opp til ein forsterka tidleg innsats mot skadeleg alkoholbruk. Rundt fem prosent av den vaksne befolkninga misbruker eller er avhengige av alkohol.

– Eg er oppteken av at alkoholpolitikken skal ta vare på dei som slit med bruk av alkohol, og derfor er det nødvendig at personar som er i ferd med å utvikle alkoholproblem, blir fanga opp og får hjelp i ein tidleg fase, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

– Vi vil leggje til rette for at fastlegane i større grad kan bidra til å avdekkje og førebyggje skadeleg alkoholbruk, seier Bollestad.

Hos fastlegen kan dette mellom anna gjerast ved å ta blodprøver av pasienten som kan avdekkje høgt alkoholkonsum. I tillegg blir det foreslått ei rekkje andre tiltak for å auke kompetansen i helsevesenet om alkoholproblem.

Regjeringa vil òg fremje alkoholfrie arenaer i samarbeid med frivilligheita, idretten, skulen og partane i arbeidslivet, styrkje kunnskap og kompetanse om alkohol og prioritere forsking på alkoholforbruk.

Skal redusere skadeleg alkoholbruk

Noreg har forplikta seg til følgje opp det globale målet til Verdshelseorganisasjonen om ein reduksjon i skadeleg alkoholbruk på 10 prosent innan 2025 samanlikna med 2010.

Regjeringa meiner at den beste strategien for å redusere skadeleg alkoholbruk vil vere å redusere totalforbruket i befolkninga.

I 2019 vart det selt 6,05 liter rein alkohol per innbyggjar i Noreg. Det er ein nedgang på 8,2 prosent frå 2010.

Ingen store endringar

I alt blir det likevel ikkje nokon store endringar i alkoholpolitikken. I den nye strategien legg regjeringa opp til å vidareføre hovudlinjene.

– Løyvesystemet, reklameforbodet, alkoholavgifter, vinmonopolordninga og aldersgrensene er effektive, befolkningsretta verkemiddel som har bidrege til at Noreg har eit relativt lågt alkoholforbruk i europeisk samanheng, seier Høie.

