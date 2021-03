Oslo Børs svakt i pluss ved stengjetid

innenriks

Med stigande oljekurs steig Equinor 1,01 prosent og tok på nytt toppen over dei mest omsette aksjane på Oslo Børs torsdag. Dei siste dagane har hydrogenselskapet Nel, som torsdag steig 1,14 prosent, vore det mest omsette på børsen. Nel fall til tredje plass, bak Norsk Hydro som gjekk opp heile 3,39 prosent.

Telenor fall med 1,94 prosent, og DNB gjekk 0,38 prosent tilbake. For laksegiganten Mowi heldt fallet fram frå onsdag med ein ytterlegare nedgang på 1,92 prosent. Next Biometrics fall tilbake med 2,39 prosent etter at selskapet bykste fram 59,34 prosent onsdag.

Torsdag la det kriseramma flyselskapet Norwegian fram den endelege redningsplanen sin. Då børsen stengde hadde aksjen falle med 3,19 prosent utan at det vore spesielt høg omsetning gjennom dagen.

Eit fat nordsjøolje blir omsett for rundt 69,52 dollar, opp 2 prosent.

På dei europeiske børsane var det ein ny dag med grøne tal. DAX 30-indeksen i Frankfurt steig med 0,2 prosent og FTSE 100-indeksen i London steig med 0,17 prosent. CAC 40-indeksen i Paris steig med 0,72 prosent.

(©NPK)