Politiet held fram med vitneavhøyr etter dødsulykke i Alta

– Vi har i dag halde fram med avhøyr av vitne. Ulykkesbilane blir undersøkte av teknikarar frå politiet og Statens vegvesen. Vi etterforskar framleis ulykka breitt, og kan framleis ikkje gå inn på detaljar av det som har komme fram så langt, seier lensmann Øyvind Lorentzen i Alta lensmannsdistrikt i ei pressemelding torsdag.

Tysdag kveld omkom to personar, ei kvinne i 40-åra og ei mindreårig jente, etter ein frontkollisjon mellom to personbilar på E6 i Alta. Begge var i same bil, saman med ei anna mindreårig jente, som vart send med ambulansefly til UNN Tromsø.

Politiet har bede retten om å utnemne bistandsadvokat for den omkomne jenta, og jenta som vart alvorleg skadd.

I den andre bilen var det to menn tidleg i 20-åra. Dei har begge moderate skadar. Politiet hadde onsdag avhøyrt vitne, og teke innleiande avhøyr av sjåføren i den andre bilen. Førarkortet hans er beslaglagt.

