Salmonellasmitte knytt til tysk storfekjøtt i norske produkt – meir kjøtt kan vere infisert

innenriks

Den same bakterien som har gjort folk sjuke, er funnen i partiet med tysk storfekjøtt, opplyser Mattilsynet.

Norgesgruppen kallar tilbake fleire typar karbonadedeig, kjøttdeig og burgarar merka med Folkets, Meny, Spar og Kiwi. Alle produkta det gjeld, er gått ut på dato, men folk kan likevel ha desse i frysaren, understrekar selskapet i ei pressemelding.

Kva produkt det er snakk om, finn ein på nettsida til selskapet. Norgesgruppen vil i samråd med Mattilsynet og FHI følgje opp kundar som har vorte sjuke, og som ønskjer kontakt.

Dei ber òg folk som er engstelege etter å ha ete kjøttdeig, om å ta kontakt med lege.

– Åt rått kjøtt

Til saman 22 smittetilfelle er registrerte, og ti personar har vorte så dårlege at dei vart innlagde på sjukehus.

– Fleire av personane som har vorte sjuke, har oppgitt å ha smakt på rå karbonadedeig som sannsynlegvis er produsert av råvare frå dette partiet, seier Karina Kaupang, direktør for avdeling mat i Mattilsynet.

FHI melder at prøvene er tekne i slutten av januar og fram til siste veke av februar. Dei smitta bur i Viken (11), Oslo (3), Innlandet (2), Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal og Nordland.

Fleire kan blir trekt

Mattilsynet jobbar no vidare saman med Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og kommunehelsetenesta for å finne ut om også andre kjøttvarer skal kallast tilbake.

– Noko av partiet har vorte selt til andre verksemder, og vi jobbar framleis med å spore dette, seier Kaupang.

Det tyske storfekjøttet vart importert til Noreg av Prima Jæren. Firmaet har framleis delar av partiet på fryselager, men Mattilsynet har bandlagt desse varene.

Ei prøve teke av Prima Jæren sjølv i slutten av januar i år, avdekte salmonella i kjøttet. Veterinærinstituttet fann så ut at det var er snakk om Salmonella Enteritidis. Då FHI oppdaga at folk hadde vorte sjuke av nettopp denne bakterien, samanlikna Veterinærinstituttet og FHI prøvene og fann at dei var genetisk like.

Varmen drep bakterien

Det blir jamleg funnen salmonella i importert kjøtt, ifølgje Mattilsynet. Når bakterien blir oppdaga, må kjøttet behandlast slik at det ikkje lenger utgjer smitterisiko, til dømes ved varmebehandling.

Mattilsynet undersøkjer no korleis smittefarleg kjøtt kan ha komme på marknaden.

Så oppmodar dei alle til å ha god kjøkkenhygiene og handhygiene for å sleppe å bli sjuke:

– Når du lagar mat, bør du alltid byte reiskap mellom dei ulike råvarene, og mellom råvarer og ferdiglaga mat. Alternativet er å vaske reiskapa godt mellom kvar oppgåve. Då unngår du å overføre sjukdomsframkallande bakteriar frå ei råvare til ein ferdig rett.