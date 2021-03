Tometerskrav blant barn er ikkje tilrådeleg, meiner faggruppe

innenriks

Åtte direktorat – mellom dei Helsedirektoratet og FHI – kjem med åtvaringa i ein ny statusrapport til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), skriv Kommunal Rapport. Dei åtte deltek alle i koordineringsgruppa som skal vurdere tenestetilboda til utsette barn og unge.

– Dersom vi skal lykkast med å halde tiltaksbyrda lågast mogleg for barn og unge, må vi antakeleg akseptere noko smitte i samfunnet for at skular, barnehagar og andre nødvendige tenester skal haldast opne, seier leiar for gruppa, Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

I rapporten skriv FHI mellom anna at ein ikkje kan slå fast at den britiske virusvarianten er meir smittefarleg blant barn enn hos vaksne.

Koordineringsgruppa konkluderer med at ei nasjonal tilråding om 2 meters avstand kan gå alvorleg ut over tilgjenget av tenester til barn, unge og familiane deira.

Rapporten viser at Noreg er eitt av få land som har greidd å halde skulane opne gjennom pandemien.

