352 nye koronasmitta i Oslo siste døgn – ny rekord

Det er 149 meir enn gjennomsnittet dei førre 14 dagane, som var på 203 smitta per dag.

Talet på smitta siste døgn er 115 fleire enn dagen før.

Sist gong det vart meld om like mange var torsdag 4. mars då det vart registrert 308 smitta i hovudstaden.

Smittetrykket er klart høgast i Grorud bydel med 953 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Det er over fire gonger så høgt som i Ullern bydel, der talet er 203. På Stovner er talet 913, og i Alna bydel er det registrert 801 smitta per 100.000 innbyggjarar.

Ved sida av Ullern har Nordre Aker og Nordstrand dei lågaste smittetala med høvesvis 203 og 223 smitta per 100.000 innbyggjarar.

I alt er 22.622 Oslo-borgarar registrert smitta sidan mars i fjor.

Rundt ein firedel av tilfella, over 5.300, er registrerte i aldersgruppa 20 til 29 år.

