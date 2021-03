DNT om påskeråda frå regjeringa: – Ikkje uventa

innenriks

Turar frå hytte til hytte blir ikkje tilrådde denne påska sidan det inneber betydeleg auka risiko for smittespreiing.

Generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT hadde i utgangspunktet frykta at det kunne bli endå strengare.

– Sånn sett er vi glade for at det framleis er lov å reise på hytta. Det trur eg folk har godt av. Vi har jo justert tilboda våre ganske mykje allereie ved å stengje anlegg som ligg langt frå vegen og oppmode folk til å handle der dei er før dei dreg. Så vi har for så vidt teke høgd for det som kom i dag, seier han til NTB.

– Det blir rådd mot å reise frå hytte til hytte, kva tenkjer de om det?

– Det var ikkje uventa. Rådet om å ikkje krysse kommunegrenser har jo vore der ganske lenge, så alt av fellesaktivitetane våre og liknande er avlyst. Og når ein leiger ut heile hytta, avgrensar det òg moglegheita til å gå frå hytte til hytte, seier Solvang.

Han understrekar at dei allereie lenge har leigd ut hyttene i sin heilskap til husstandar og felles kohortar som ikkje får ha besøk av andre.

– Vi kan ikkje lenger seie at det er ei madrass til alle på hyttene våre no. Det drøymer vi om å kunne gjere igjen når alle er vaksinerte. No har vi eit veldig redusert tilbod, så det er jo trist, seier Solvang.

