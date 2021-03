Foreldre får rett til barnekoordinator

innenriks

Den nye barnekoordinatoren skal samordne hjelpa til barn med behov for eit samansett tenestetilbod.

– Vi gjer dette for at foreldre skal kunne vere meir foreldre og bruke mindre tid på å administrere offentlege tenester. I dag er det ikkje alltid klart kven som skal samordne tenestene som blir gitt av ulike velferdstenester. I praksis er det ofte foreldra som står for samordninga. Sånn skal det ikkje vere, seier statsminister Erna Solberg (H) i ei pressemelding.

Regjeringa foreslår òg å lovfeste at det er kommunen som skal ha ansvar for samordning for velferdstenestene. Ein lovproposisjon om saka blir no lagt fram for Stortinget.

(©NPK)