Frp vil fremje forslag om resirkuleringsfond for offshoreskip

Interesseorganisasjonen Maritimt Forum meiner gjenvinning av skipa vil gi arbeid til norske verft, og at eit mellombels statleg resirkuleringsfond vil skape aktivitet i industrien, ha fleire miljøgevinstar og leggje til rette for grøn fornying av flåten, skriv Sunnmørsposten.

Maritimt Forum meiner situasjonen for den norske offshoreflåten er krevjande og viser til at det ligg meir enn 100 skip i opplag langs kysten. Ifølgje konsulentselskapet Menon vil resirkulering av 81 ubrukte fartøy gi ei verdiskaping på 2,3 milliardar kroner og skape 1.700 årsverk ved norske verft, skriv avisa.

Næringspolitisk talsperson Sivert Bjørnstad i Frp beskriv forslaget som spennande.

– No nærmar vi oss behandlinga av revidert nasjonalbudsjett, og eg vil ta dette med inn i desse prosessane. Vi kan sikre mange arbeidsplassar med dette resirkuleringsfondet. Næringa er hardt prøvd etter eit år med pandemi, og då må vi politikarar leggje til rette for at skaden blir minst mogleg, seier Bjørnstad.

– I tillegg til at fondet kan gi mange arbeidsplassar, vil det òg sørgje for at vi får ei fornying av den norske flåten. Det er ein vinn-vinn-situasjon, legg han til.

