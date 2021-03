Guri Melby: Stengde skular og barnehagar er ein for høg pris å betale

innenriks

For eitt år sidan fekk alle barn og ungdommar i Noreg beskjed om å vere heime frå barnehagen og skulen. Kunnskapshol har oppstått som følgje at skular har måtta halde stengt.

– No er det eit år sidan vi stengde ned, og eg har jo eigentleg heile vegen forsvart den avgjerda ut frå den kunnskapen vi hadde då, fortel kunnskapsministeren. No seier ho at det er ein hovudprioritet å kunne halde skular og barnehagar opne.

– For høg pris

– Vi har byrja å få såpass mange rapportar om dei negative konsekvensane ved å stengje heilt ned. Eg skal gjere det eg kan for at skular og barnehagar skal halde ope. Å halde barn borte frå skulen i vekevis meiner eg vi ikkje kan. Det blir ein for høg pris å betale, seier ho til NTB.

Regjeringa er i ferd med å endre trafikklyssystemet skulane har brukt det siste året. Planen er å komme i mål neste veke.

– Vi har gitt Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i oppdrag å gå gjennom rettleiarane våre. Målet er å presentere eit endå betre verktøy for skulane og barnehagane, så dei kan halde ope, seier ho.

Melby meiner ein må venne seg til å leve med noko smitte så lenge skular og barnehagar blir haldne opne. Eit viktig element blir å finne ut kor mange som er utsette dersom det oppstår smitte.

– Bruker mykje tid

– Er det mogleg å love at ein kan unngå nedstenging av skular og barnehagar på eit nasjonalt nivå?

– Eg vil signalisere at eg gjer det eg kan for at ei nasjonal nedstenging ikkje vil skje, så det prioriterer eg mykje tid til. Det siste året har lært oss at det er lite vi kan love heilt sikkert, men det må noko spesielt til for at vi skal gå over til heildigital skule over heile landet igjen, fortel Melby til NTB.

Ho legg til:

– Men det betyr samtidig at det kan vere skular eller kommunar som må halde stengt i kortare periodar.

