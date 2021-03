Høie: Vi må vere førebudde på grenserestriksjonar i sommar

innenriks

– Vi må vere førebudde på at vi må ha kontroll på innreise og utreise med tanke på risiko for framtidige mutantar, sa Høie på spørsmål frå NTB på pressekonferansen til regjeringa fredag.

Helseministeren opplyser at ein kan gjenopne grensene gradvis med ulike kontrollmekanismar, og dessutan at tempoet i vaksinasjonen vil ha betydning for kven som kan reise og ikkje. Likevel åtvarar han altså om at ein må vere førebudd på restriksjonar.

– Det vil òg avhenge av situasjonen internasjonalt, la Folkehelseinstituttets Line Vold til.

Ho minte om at det var relativt fri flyt mellom Noreg og fleire land i Europa sommaren 2020 då det var lågt smittetrykk.

