Ikkje fleire kutt i AstraZenecas leveransar til Noreg

AstraZeneca kuttar ytterlegare i dei lova leveransane av koronavaksine til Sverige i første halvår. Opphavleg skulle det svensk-britiske selskapet ha levert 5,4 millionar dosar til Sverige det første halvåret, men dette vart torsdag halvert til 2,7 millionar.

Fredag vart det meldt at leveransen blir kutta med ytterlegare 1 million dosar, ifølgje Sveriges Radio som viser til den svenske Folkhälsomyndigheten.

Også overfor Noreg varsla AstraZeneca torsdag kutt med nesten 1 million dosar, frå men seksjonsleiar for vaksineforsyning Knut Jønsrud i Folkehelseinstituttet, opplyser til NTB fredag kveld at det ikkje er varsla ytterlegare reduksjonar. Det inneber at AstraZeneca framleis skal levere 670.000 vaksinedosar til Noreg i andre kvartal.

Jønsrud seier at FHI fredag var i kontakt med AstraZeneca for å forvisse seg om at dei avtalte leveransane står ved lag etter nyheita om at Sverige fekk ytterlegare kutt.

