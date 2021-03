innenriks

Mannen vart dømd til 35 dagars fengsel for bussturen, seks brot på eit besøksforbod og for å ha bore to knivar på offentleg stad éin gong.

Han var ikkje koronasmitta då knivberinga og brota på besøksforbodet fann stad.

Vidare vart mannen frifunnen for 14 brot på besøksforbodet. Mannen erkjende berre straffskuld for dei seks brota på besøksforbodet han vart dømd for.

Retten konkluderte med 35 dagars fengsel. Varetekt i 35 dagar kom til frådrag, og mannen har dermed ferdigsona dommen.

