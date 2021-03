Regionale tiltak blir innførte i ti kommunar i Nordland for å slå ned sørafrikansk mutasjon

innenriks

– Bodø kommune har dei siste dagane registrert aukande spreiing av den sørafrikanske virusvarianten, og det er ein høg del av ukjende smittevegar, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Tiltaka blir innførte etter ønske frå kommunane, og tilråding frå Statsforvaltaren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, skriv regjeringa på nettsidene sine.

Høgt tiltaksnivå

Det blir innført eit tiltaksnivå A i Bodø, som er eit «særleg høgt tiltaksnivå». Det betyr mellom anna påbod om heimekontor for dei som kan, stengde butikkar og gult nivå på barnehagar og skular. Her har Bodø varsla at dei innfører raudt nivå.

I kommunane Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold blir det innførte tiltaksnivå C, som blir klassifiserte som «ganske høgt tiltaksnivå». Då kan butikkar halde ope, men også her er det påbod om heimekontor for dei som kan og gult nivå på skular og barnehagar.

Tor Claudi, kommuneoverlege i Bodø kommune, seier til NRK at store delar av Bodø kommune vil bli stengt ned frå midnatt natt til laurdag. Han seier òg at kommunen har fått stadfesta engelsk virusmutasjon.

Prøver å slå ned utbrotet

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen seier til nyheitskanalen at målet er å slå ned utbrotet i Bodø.

– Situasjonen er definitivt alvorleg. Det smittevernfaglege i denne situasjonen er grundig gjennomdrøfta. Viruset er svært vanskeleg å få kontroll på, og vi har ikkje klart å slå ned dette utbrotet, seier han.

Han legg òg til at han er bekymra for at den nye varianten eventuelt skal blande seg med den sørafrikanske virusmutasjonen

Det vil bli gjort ei ny vurdering før tiltaksperioden går ut fredag 19. mars.