Regjeringa vil ha fleire studentar ut i praksis

innenriks

Det er i stortingsmeldinga «Utdanning for omstilling» at regjeringa legg fram vyane sine for å få til betre og tettare kontakt mellom arbeidslivet og studentane.

Blant tiltaka er praksis i fleire studiar, fleire delte stillingar mellom utdanningsinstitusjonar og arbeidslivet og meir aktive læringsformer som minner om arbeidslivet.

– Det er mykje som fungerer bra med norsk høgare utdanning, men kontakt med arbeidslivet er noko vi må bli betre på, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) i ei pressemelding.

Målet er at fleire studentar skal få praksis i den tida dei studerer, og at praksis i arbeidslivet ikkje berre skal vere reservert for studentar i praktisk orienterte fag.

– Det burde vere like sjølvsagt at ein historiestudent fekk prøve seg i arbeidslivet undervegs i studiet, seier Asheim.

Stortingsmeldinga blir lagt fram kommande måndag og skal etter planen behandlast av Stortinget før sommaren.

