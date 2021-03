innenriks

Det gjeld kvinneklinikken, overvakinga, avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og infeksjonsmedisinsk klinikk, skriv sjukehuset på nettsidene sine.

Ein tilsett testa positivt onsdag, ein torsdag og no to fredag. Dei to smitta fredag vart smitta på overvakinga og kvinneklinikken.

I desember heva sjukehuset beredskapen til gult nivå.

