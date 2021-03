Stordalen-hotell ankar etter tap i retten om epidemiforsikring

innenriks

Oslo tingrett frifann fredag Codan forsikring. Norefjell Ski & Spa vart dømt til å betale 1,93 millionar kroner i sakskostnader.

Saka mellom Codan forsikring og Stordalen-hotellet kan ha konsekvensar for heile Choice-kjeda. Hadde hotellet nådd fram med søksmålet, kunne det utløyst krav på fleire hundre millionar kroner frå heile konsernet.

Advokat Erik Sandtrø, som har representert hotellet, opplyser til NTB at dommen vil bli anka.

– Ja, vi vil anke dommen, seier Sandtrø.

Sentralt i saka er tolkinga av omgrepet «epidemisk utbrot». Tingrettsdommar Kim Heger viser i dommen til bevisføringa i retten om at skaden måtte ha skjedd på hotellet.

– Etter bevisføringa og ovannemnde gjennomgang av faktum og tolkingsprinsipp konkluderer retten med at den omtvista klausulen om «epidemisk utbrot», ikkje dekkjer den pandemisituasjonen Noreg og verda stod i og framleis står i, og dessutan at det heller ikkje var meininga til partane at den skulle givast eit slikt ekstraordinært nedslagsfelt, står det i dommen.

Heger legg til at sjølv om «epidemisk utbrot» hadde lege innanfor forståinga av pandemien, så meiner retten at partane har hatt ei anna forståing av uttrykket og av den klausulen i forsikringa som har vore oppe til diskusjon.