UDI får omsorgsansvar for unge og einslege asylsøkjarar

innenriks

KrF og Venstre har begge programfesta at ansvaret for alle einslege mindreårige på asylmottak bør liggje hos barnevernet, men no har dei gått på eit tap i regjeringa, melder Aftenposten.

Ifølgje regjeringsforslaget er det verken «hensiktsmessig eller nødvendig» at barnevernet overtek ansvaret for asylsøkjarar mellom 15 og 18 år.

Regjeringa foreslår no å lovfeste status quo: Utlendingsstyresmaktene ved Utlendingsdirektoratet (UDI) får ansvaret for einslege mindreårige asylsøkjarar i alderen 15 til 18 år.

Regjeringa har ikkje gått høgt på banen med forslaget. Ifølgje «offisielt frå statsråd» 12. februar skulle det sendast ut ei nyheitssak om konklusjonen i regjeringa i saka, men det skjedde ikkje, skriv Aftenposten.

– I denne aktuelle saka vart vurderinga at lovfesting av allereie eksisterande praksis ikkje nødvendigvis fordra ei pressemelding, opplyser Justisdepartementet til avisa.

I fjor kom det 89 einslege mindreårige asylsøkjarar til Noreg. Tre av fire er frå Syria eller Afghanistan, og nesten alle er gutar. Ved utgangen av førre veke budde det 16 einslege mindreårige på norske asylmottak.

