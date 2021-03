Valdtektsdom frå 1990 blir gjenopna

innenriks

Den domfelte mannen, som no er 59 år gammal, vart i mars 1990 dømt for valdtekt av ein då 13 år gammal gut, skriv Rett24. Saka gjekk som jurysak, og vart berre behandla i lagmannsretten.

Avhøyr og undersøkingar

Gjenopptakingskommisjonen meiner det er fleire punkt som tilseier at skuldspørsmålet vart vurderte på for dårleg grunnlag.

Mellom anna gav ikkje fornærma forklaring i retten. Det vart i staden spelt av opptak av eit dommaravhøyr, utan at fornærma fekk komme til. Sjølve dommaravhøyret fann òg stad meir enn fem veker etter meldinga og med foreldra til fornærma til stades i rommet.

Mest utslagsgivande er det ifølgje kommisjonen likevel at dei rettsmedisinske undersøkingane som den gong vart sett på som bevis på overgrep, eigentleg ikkje har nokon verdi.

– Øydelagt liv

Mannen erkjende aldri straffskuld i saka, men kravde ho ikkje gjenopna før i 2019. Forsvararen hans, advokat John Christian Elden, seier til nettstaden at «alle rettssikkerheitsgarantiar» vart overkøyrde i saka.

– Barneavhøyr vart teke utan at forsvarar fekk vere til stades og stille spørsmål, samtidig som ei legefråsegn vart brukt som støttebevis for skuld, medan den reint faktisk ikkje kunne seie noko om overgrep hadde funne stad eller ikkje. Då er det bra og riktig at saka blir gjenopna. Dette har prega klienten min i meir enn 30 år og øydelagt livet hans. No har han moglegheita til å få rettferd, seier Elden.

