Bankane trur på rask vaksinasjon – ventar renteauke i desember

– Sjølv om det ser ganske trist ut akkurat no, er det lys i enden av tunnelen. Utrullinga av vaksinar kjem til å gå fortare enn det Noregs Bank la til grunn i desember, seier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea.

Nordea trur ikkje styringsrenta aukar torsdag. Derimot ventar banken at den såkalla rentebanen, altså spådommen om renteutviklinga, vil forandre seg. Det vil komme fleire og tidlegare renteendringar enn ein varsla i desember 2020, då ein la til grunn at den vaksne befolkninga truleg ville vere vaksinert ved utgangen av 2021.

– Vi trur dei kjem til å seie at renta går opp i desember, men at det òg vil vere moglegheiter for aukar tidlegare, seier Olsen.

Nordea peikar på at det er utsikter til at heile den vaksne befolkninga kan få første vaksinedose i løpet av sommaren, noko som vil føre til lettar i smitteverntiltak som står i vegen for økonomisk aktivitet. I tillegg er utsiktene for verdsøkonomien vorte betre, og oljeprisen peikar i riktig retning.

– Nullrente er for ein økonomi i krise, og når krisa er over, skal den opp til eit meir normalt nivå. Vi trur den økonomiske innhentinga etter denne krisa vil skje raskare enn under finanskrisa og oljekrisa, og vi er av den oppfatninga at normaliseringa av rentenivået vil skje fortare, seier Olsen.

Trur på nedkjøling i bustadmarknaden til hausten

Nordeas sjeføkonom trur òg utsiktene til renteauke vil føre til ei nedkjøling i bustadmarknaden etter sommaren.

– Noregs Bank ser nok på bustadmarknaden med ei viss bekymring. Det er ganske openbert at den låge renta driv bustadmarknaden, fordi den aukar kjøpekrafta vår betrakteleg, seier han.

Olsen trur prisane vil stige fram mot sommaren, medan effekten av låg rente det siste året vil bli uttømt på hausten.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 trur på si side at Noregs Bank vil vere meir avventande og leggje fram ein rentebane som liknar den som vart presentert i desember.

– Dei vil unngå spekulasjon om at Noreg skal komme med renteheving lenge før andre land, som kan skape forventningar om vidare styrking av krona.

Holvik peikar òg på uvissa rundt vaksinasjon, nye muterte virus, og når økonomien kan byrje å bli normalisert. Samtidig meiner ho Noregs Bank har eit dilemma.

– Det er ei vanskeleg avveging på grunn av den sterke bustadprisoppgangen i byane, men det er viktig at ein ikkje utløyser noko press eller spekulasjonar rundt at Noreg skal heve renta lenge før andre land. Saman med høgare oljeprisar kan det utløyse spekulasjonar rundt at Noreg er eit land der det er trygt å spekulere i valuta, seier Sparebank 1s sjeføkonom.

Oppdemt etterspurnad

Sjeføkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets trur òg på endringar i rentebanen, med signal om renteauke i desember og tre aukar i 2022. Han peikar òg på at vaksineprognosane er betre enn Noregs Bank la til grunn i desember, men trur ikkje på den optimistiske spådommen om at den vaksne befolkninga vil vere ferdigvaksinert i løpet av sommarferien.

– Likevel hadde Noregs Bank forventning om at det først var ved utgangen av året at alle skulle vere vaksinert, og det kan skje noko tidlegare, seier Aamdal.

Han peikar på stigande oljepris og høg internasjonal vekst som viktige faktorar som tyder på ein renteauke mot slutten av 2021. Det same gjer sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets, samtidig som ho òg peikar på ein sterk kronekurs som ein faktor som kan tale imot. Ho trur òg Noregs Bank vil komme med indikasjonar om ein renteauke i desember, men vil ikkje komme med bastante konklusjonar.

– Det viktigaste er jo korleis utsiktene for vaksinasjon og lettar i koronarestriksjonar ligg an. No ser det kanskje verre ut på heilt kort sikt enn dei trudde i desember, men det er framleis grunn til å tru på raskare vaksinasjon frå sommaren og framover enn dei trudde, seier Due-Andresen.

Alle økonomane peikar på ei raskare innhenting enn det som har vore vanleg etter økonomiske kriser.

– Det er nok mykje ufrivillig sparing og oppdemt etterspurnad som vil bli utløyst, særleg når det gjeld tenester, seier Due-Andresen.

