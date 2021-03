Berre éin av ti fedrar tok ut meir enn kvoten

innenriks

Tala viser òg at 13 prosent av fedrane tok ut mellom 1 og 19 dagars permisjon, skriv Klassekampen.

Foreldrepermisjonen er delt i ein mødrekvote på 15 veker, ein fedrekvote på 15 veker og ein fellesperiode på 16 veker. Dette kan aukast ved å senke dekningsgrada til 80 prosent.

Venstre fekk inn ei tredeling av permisjonen i Jeløya-plattforma i 2018, og partileiar Guri Melby ønskjer at fleire fedrar skal ta ut kvoten sin og meir.

– Eg kunne håpa at den prosenten var endå høgare. Eg har tru på at vi kan komme dit over tid, seier ho.

Melby trekkjer fram at ho tidlegare meinte at ei todeling av permisjonen ville vere best, men seier ho innser at det er situasjonar som gjer at par må ha valfridom.

(©NPK)