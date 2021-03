Erna Solberg ventar meir normalt budsjett i 2022

innenriks

– Det blir ikkje eit krisebudsjett i 2022. Det blir eit budsjett som tek oss inn i tida etter pandemien, seier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Tysdag samlar ho regjeringa til ein to dagar lang budsjettkonferanse på Hurdalsjøen hotell. Det blir det formelle startskotet for arbeidet med budsjettet for 2022.

Solberg understrekar at det ikkje er noko budsjett for ein normalsituasjon regjeringa jobbar med. Etterverknadene til koronapandemien vil framleis prege oss neste år.

– Men vi håpar og trur at smitteverntiltaka som stoppar aktivitet, ikkje kjem til å vere der i 2022.

Oljepengebruk

I koronaåret 2020 vart kvar fjerde krone av utgiftene på statsbudsjettet dekt av oljefondet.

Alt i alt har regjeringa lagt opp til ein ekstra bruk av pengar frå oljefondet på 240 milliardar kroner i 2020 og 2021 for å dekkje pandemikostnadene. Den totale oljepengebruken blir anslått til 363 milliardar kroner i 2021, tilsvarande 3,3 prosent av verdien av fondet.

Men Solberg vil ikkje seie noko om kor mykje oljepengar regjeringa legg opp til å bruke i 2022.

– Det er storleikar som vi ikkje gir i intervju. Men vi reknar med at mange av dei ekstraordinære utgiftene på grunn av covid-19 vil bli tekne ned neste år, seier ho.

Auka arbeidsløyse

Solberg trur auka arbeidsløyse vil vere den viktigaste langsiktige budsjettutfordringa etter pandemien.

Ho ventar òg fleire konkursar gjennom året. Hittil i pandemien har talet på konkursar lege under normalen, men det blir knytt til støtteordningar og ei utsetjing av skatterekninga. Solberg trur derfor talet på konkursar vil auke etter kvart som krisehjelpa blir fasa ut.

– Det betyr at vi trur det vil ta litt meir tid før arbeidsløysa fell tilbake, seier ho.

Statsministeren er klar på at dette vil tvinge fram eit behov for tiltak, til dømes for kompetanseheving.

Valår

Samtidig er det valår, og går det som meiningsmålingane tyder på i dag, kan ei ny regjering vere på veg inn når statsbudsjettet for 2022 blir lagt fram i haust.

Då dei borgarlege partia vann valet i 2013, var det Jens Stoltenbergs avtroppande raudgrøne regjering som la fram budsjettforslaget for 2014.

Dermed arva Solberg eit statsbudsjett med sterkt raudgrønt preg. Det vart gjort nokre endringar i budsjettforhandlingane på hausten, men det var først året etter at Solberg-regjeringa sjølv fekk gjere jobben frå botnen av.

(©NPK)